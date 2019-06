In een woning aan de 's-Gravenpolderseweg in Goes heeft in de nacht van zaterdag op zondag kort brand gewoed, meldt de Veiligheidsregio Zeeland Veilig via Twitter.

De brandweer werd omstreeks 1.25 uur gealarmeerd over de woningbrand. Het vuur was krap een kwartier later onder controle.

De brand brak door nog onbekende oorzaak uit in het pand van een voormalige fruitteeltboerderij.

Het is onduidelijk of er iemand in het pand aanwezig was op het moment dat de brand uitbrak. Niemand raakte gewond.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.