Midden-Zeeland Twee jaar cel voor aanrijding van vader en zoon (6) in Middelburg Een 48-jarige man is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een rijontzegging van vier jaar voor het aanrijden van een vader en zijn destijds zesjarige zoontje in Middelburg. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar cel geëist.