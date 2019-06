Midden-Zeeland Video Onderzoekers inspecteren dode walvis in Vlissingse haven In de haven van Vlissingen is vrijdagochtend een dode walvis aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, meldt SOS Dolfijn. Het dier is in de vroege ochtend aangetroffen op de boeg van een binnenvarend schip in de Sloehaven.