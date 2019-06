Een 48-jarige man is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een rijontzegging van vier jaar voor het aanrijden van een vader en zijn destijds zesjarige zoontje in Middelburg. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar cel geëist.

Het incident gebeurde op de avond van 13 oktober 2017. De man reed onder invloed van alcohol in zijn auto door een woonwijk in Middelburg. Na een onoverzichtelijke bocht reed hij de twee slachtoffers aan, die op dat moment met de fiets de weg overstaken. Zij hielden blijvend zwaar lichamelijk letsel over aan de aanrijding.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant legde de man eerder een gevangenisstraf op van drie jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van vijf jaar. De rechtbank noemde het rijgedrag van de man "roekeloos". De veroordeelde was het daar niet mee eens, en ging tegen het vonnis in hoger beroep.

Het hof oordeelt vrijdag eveneens dat de man volgens juridische termen niet roekeloos heeft gereden. Hoewel zijn rijgedrag in het "dagelijkse taalgebruik" roekeloos kan worden genoemd, kan het volgens de wet niet zo worden betiteld. Daarom krijgt de man in hoger beroep een lagere straf dan in de eerste aanleg.

Hof: 'Man gedroeg zich onvoorzichtig en onoplettend'

Desalniettemin oordeelt ook het hof dat de man zich "zeer onvoorzichtig en onoplettend" heeft gedragen. Het hof neemt het de man "zeer kwalijk" dat hij door zijn rijgedrag geen rekening heeft gehouden met de risico's die hij ten opzichte van andere weggebruikers nam.

Het hof vindt daarentegen een geheel onvoorwaardelijke straf passender, in tegenstelling tot de rechtbank, omdat de man in het verleden ook al is veroordeeld voor rijden onder invloed.