Een 47-jarige man uit Syrië die verdacht wordt van oorlogsmisdrijven in Syrië en dinsdag 21 mei in Kapelle in Zeeland werd opgepakt door de politie, blijft negentig dagen langer vastzitten. Dit is donderdag door de rechtbank Den Haag besloten.

De man zou als commandant "van een bataljon van het terroristische Jabhat al Nusra hebben deelgenomen aan de gewapende strijd", stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Jabhat al Nusra gold lang als een sterke rebellenfactie en had banden met Al Qaeda. In 2016 werd de naam veranderd in Jabhat Fatah al Sham. Een jaar later is de terroristische groepering ontbonden en uiteengevallen.

De verdachte vocht onder de naam Abu Khuder. Hij zou het commando hebben gehad over het bataljon Ghuraba'a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan), aldus justitie.

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte is beslag gelegd op documenten en gegevensdragers als een computer en telefoon.

De aangehouden man verblijft sinds 2014 in Nederland en "is in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd".