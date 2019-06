Midden-Zeeland Bouw van nieuwe marinierskazerne in Zeeland weer uitgesteld De bouw van de omstreden marinierskazerne in Vlissingen is opnieuw vertraagd. In december werd de bouw al voor zes maanden uitgesteld, nu is daar een jaar bijgekomen. Dat meldt staatssecretaris Barbara Visser van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.