De gemeente Borsele gaat maatregelen nemen tegen de wateroverlast in de gemeente en in 's-Gravenpolder.

De gemeente neemt deze beslissing naar aanleiding van de extreem hevige buien van vorig jaar mei. Toen viel er 60 millimeter in veertig minuten. Straten stonden blank en op sommige plaatsen stroomde het water naar binnen.

Door de klimaatverandering kan dit vaker gebeuren, zo denkt de gemeente. Om dat te voorkomen legt de gemeente in de Prunusstraat in 's-Gravenpolder greppels en buizen aan en verlaagt ze de bestrating.

Voor de 's-Gravenstraat komt er een afvoerroute voor water via de Schoolstraat en Kerkhoekstraat naar de sloot aan Nazareth en Haagdijk. Het openbaar groen en de straten worden verlaagd zodat het water bij extreme neerslag kan weglopen.

In de Prunusstraat zijn de werkzaamheden deze week begonnen, de maatregelen in de ‘s-Gravenstraat volgen later dit jaar.

Werkzaamheden in Borsele beginnen derde week van juni

In Borsele begint de gemeente in de derde week van juni. Daar wordt in de Kalootstraat de drempel bij de Borszeestraat verwijderd en de straat verlaagd. Het water kan daar afvloeien naar het Sloebos.

De gemeente pakt meteen de inrichting van de straat aan. Het wordt veiliger in het gebied rond de school. De Kalootstraat is tijdelijk afgesloten in verband met de herinrichting.