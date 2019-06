Twee jongens uit Goes (16 en 17 jaar) zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat ze rondreden op een gestolen scootmobiel. De politie verdenkt hen bovendien van een aantal andere incidenten die nacht in de Zeeuwse plaats.

Zo waren er auto's beklad met gestolen verf en is uit een schuurtje een hond gestolen die later in een geparkeerde auto werd teruggevonden. Daar lag ook een gestolen kindercrossfiets.

In diezelfde straat was uit een schuurtje snoep en ijs ontvreemd. Even verderop zijn meer auto's beklad met verf, evenals schuttingen. En in de buurt werden kliko's in brand gestoken. Daar werd ook nog een gestolen fiets gevonden.

De politie roept alle gedupeerden op zich te melden.