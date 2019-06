Omnium in Goes is volgend jaar gastheer van de dertigste editie van het Nederlands Jongleerfestival (NJF). Dat maakte de organisatie zaterdag bekend tijden de 29e editie van het evenement in Purmerend.

Zoals gebruikelijk waren er dit jaar vier dagen lang honderden jongleurs uit Nederland en andere landen actief op het evenement. Er waren workshops, parades en shows.

In Omnium is dat volgend jaar niet anders. Het festival vindt plaats van 21 tot en met 24 mei. Er is een openingsshow in het centrum aan de Zwembadweg en er zijn workshops jongleren, diabolo en fietsen op een eenwielers.

Ook nemen de jongleurs het tegen elkaar op, is er een parade in de binnenstad en staan er spellen op de Grote Markt. Iedereen is welkom, zowel als toeschouwer als deelnemer.