De politie heeft donderdag in de provincie Zeeland 948 hennepplanten geruimd tijdens een hennepopruimdag.

Een speciaal team viel diverse woningen in verschillende plaatsen binnen.

In Batenburg in Vlissingen werd een hennepkwekerij met 231 planten gevonden. In de Kruisstraat in Colijnsplaat troffen agenten een kwekerij met 323 hennepplanten aan. In Colijnsplaat werd ook illegaal stroom afgetapt. Een 56-jarige bewoner van het huis is aangehouden.

Ook in de Bossestraat in Vogelwaarde was een inval. Daar werd een hennepkwekerij met 394 planten aangetroffen. Ook in Vogelwaarde was sprake van diefstal van stroom.