Net als andere Zeeuwse gemeenten organiseert Goes dit jaar activiteiten in het teken van 75 jaar bevrijding en de Slag om de Schelde. Het opvallendste is dat Goes een klein tijdelijk Holocaust-monument krijgt.

Dat monument is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en moet in zoveel mogelijk gemeenten komen. "Samen vormen de kleine beeldjes dan een groot monument, zo is het idee", zegt burgemeester Margo Mulder van de gemeente Goes.

Waar het komt, weet Mulder nog niet, al vindt ze dat het wel op een opvallende plek moet komen te staan. Kosten van het tijdelijke beeldje zijn 2.000 euro.

Eerder dit jaar maakte Goes al bekend dat ze zogenoemde struikelstenen in het straatbeeld wil plaatsen. Dat zijn keien waarop een messing plaatje is bevestigd met de naam van een van de Joden die vanuit Goes is gedeporteerd en vermoord. Verder krijgen bordjes van straten die zijn vernoemd naar verzetshelden een korte toelichting.

Scholieren en studenten worden betrokken

Ook krijgen scholieren een uitnodiging om het toneelstuk Oorlogsgeheimen bij te wonen en gaan studenten en vrijwilligers enkele van de 85-plussers in de gemeente interviewen. Hun verhalen over de Tweede Wereldoorlog worden opgenomen en komen onder meer op de website van Goes. "Met de oral history willen we de herinnering aan de oorlog levend houden."

Goes hoopt een aantal interviews te filmen, zodat inwoners de mensen ook kunnen zien.

Rond 29 oktober worden films vertoond over oorlog

De gemeente wil rond 29 oktober, de datum waarop Goes in 1944 werd bevrijd, in ‘t Beest films vertonen over de oorlog in Zeeland. Ook komt er een fototentoonstelling en de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) rijdt met haar oorlogslocomotief naar Hoedekenskerke. "Misschien kunnen we mensen vanaf daar met een bus naar het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp brengen", aldus Mulder.

De gemeente onderzoekt nog of een speciale editie van tijdschrift De Spuije van Heemkundige Kring De Bevelanden eenmalig huis aan huis kan worden verspreid. De kring maakt een editie, die in zijn geheel over de Tweede Wereldoorlog in deze regio gaat.

Goes heeft een budget van ongeveer 11.000 euro voor de viering van 75 jaar bevrijding.