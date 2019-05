De politie heeft maandagochtend afval onderzocht wat was veiliggesteld op een terrein in Oostkapelle. Daar werd vrijdag in een woning een dode vrouw gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit.

Het levenloze lichaam werd aangetroffen in een appartement aan het Veldzigt. Volgens de politie deden forensisch onderzoekers tot zaterdagmiddag onderzoek in en rond de woning. Daarbij zouden politiehonden zijn ingezet.



Ter plekke werd ook een ondergrondse afvalcontainer verzegeld. Deze container is maandagochtend door een afval- en transportbedrijf omhoog getild en de inhoud is vervolgens in een vrachtauto gelegd.

Hierna is het afval afgevoerd naar een terrein van de gemeente Veere om het daar vervolgens te onderzoeken. Rechercheurs in witte overalls hebben het afval onderzocht. Of dit iets heeft opgeleverd, is niet duidelijk.

Politie sluit misdrijf niet uit

De politie liet eerder al weten dat maandag sectie op het lichaam van de vrouw is verricht. Volgens een woordvoerder is de uitslag daarvan nog niet bekend. De politie houdt nog steeds alle opties open en sluit daarmee tevens een misdrijf niet uit.

De woordvoerder denkt op zijn vroegst later maandag of dinsdag met meer informatie te kunnen komen.