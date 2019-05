Midden-Zeeland In Zeeland opgepakte jihadist verdacht van moord in Syrisch conflict De onlangs in Zeeland opgepakte Syriër wordt verdacht van moord tijdens de gewapende strijd in Syrië. Daarnaast wordt hij verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, meldt het Landelijk Parket vrijdag. De man was commandant van een bataljon van het terroristische Jabhat al Nusra.