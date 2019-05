Waarnemend burgemeester Huub Hieltjes van de gemeente Kapelle zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor gevaar in zijn gemeente. Dat doet hij na de arrestatie van een van terrorisme en oorlogsmisdaden verdachte Syriër (47) deze week in Kapelle.

De man werd dinsdag opgepakt in zijn woning. Hij woont al enkele jaren in Kapelle met zijn vrouw en kinderen. De Syriër heeft een verblijfsvergunning voor "bepaalde tijd".

"Ik ben ervan geschrokken dat een verdachte van dit soort misdrijven in Kapelle woont", zegt Hieltjes. "Gelukkig treden politie en Openbaar Ministerie (OM) kordaat op bij dit soort verdenkingen."

Volgens de waarnemend burgemeester is er bij onderzoek in de woning van de verdachte echter geen enkele aanwijzing gevonden voor dreiging in Kapelle of de rest van Zeeland. Bij deze doorzoeking heeft de politie beslag gelegd op documenten, een computer en telefoon.

Hieltjes sprak met echtgenote van verdachte

Hieltjes sprak ook met de echtgenote van de verdachte. "De kinderen zitten hier op school en zijn ook de volgende dag gewoon naar school gaan. Dat raakt mij persoonlijk, want ze moeten ook gewoon naar school kunnen gaan. Ze zijn leerplichtig en het leven gaat door. Gelukkig reageren de meeste mensen begripvol."

Inwoners vragen de waarnemend burgemeester onder meer hoe de verdachte een verblijfsvergunning kon krijgen. "Die vraag heb ik ook. Maar dat is aan de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.)."

Het strafrechtelijk onderzoek tegen de man loopt en daarin heeft een burgemeester geen rol. "Mijn zorg is dat het goed gaat met het gezin."

Onderzoek tegen Syriër begon met informatie Duitsland

Het onderzoek tegen de Syriër begon met informatie van de Duitse politie. Die beschikte over getuigenverklaringen tegen de man.

De man werd opgepakt op verdenking van oorlogsmisdrijven en terrorisme in zijn geboorteland. Hij zou als bataljonscommandant van het terroristische Jabhat al-Nusra hebben deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië. Daarbij zou hij hebben gevochten onder de strijdersnaam Abu Khuder. Zijn bataljon is bekend geworden als Ghuraba'a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan).

Meerdere woningen van strijders onderzocht in Duitsland

Tegelijk met de aanhouding van de verdachte dinsdag, zijn in een zelfstandig onderzoek in Duitsland zes woningen van vermoedelijke strijders van Ghuraba'a Mohassan doorzocht. Ook is er een woning in Ede doorzocht. Hier woont een man die contact had met de verdachte uit Kapelle.

Vrijdag wordt de Syriër voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Haag. Die is aangewezen om internationale misdrijven, waaronder oorlogsmisdrijven, te behandelen. Dan wordt duidelijk of hij langer blijft vastzitten.