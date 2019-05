Midden-Zeeland Herinrichting drukke Havendijk in Yerseke is maandag officieel begonnen De herinrichting van de drukke Havendijk in Yerseke is maandagmiddag officieel begonnen. Met het uitvoeren van de werkzaamheden verbetert de gemeente Reimerswaal de verkeersveiligheid op de Havendijk, waar verschillende verkeersstromen samenkomen. Daarnaast speelt de gemeente met de herinrichting in op de toeristische waarde van het gebied.