Een witte en een grijze auto waren mogelijk betrokken bij de woningoverval zaterdagnacht aan de Keizerstraat in Grijpskerke, blijkt uit politieonderzoek. Drie gemaskerde mannen vielen toen de woning binnen van een vrijwilliger van muziekfestival Hrieps.

Van de witte auto is op dit moment alleen bekend dat het een klein model is. Het grijze voertuig is zeer waarschijnlijk een vierdeurs met geblindeerde ramen aan de achter- en zijkant. Deze voertuigen zijn kort na de overval in Grijpskerke en Oostkapelle gesignaleerd.

De drie mannen kwamen rond 3.15 uur de woning binnen door een ruit te vernielen. Zij gingen er vandoor met een "fors" geldbedrag, een groot deel van de opbrengst van het muziekfestival, dat zaterdag plaatsvond in Grijpskerke. Hoeveel geld precies, is onbekend.

Het slachtoffer van de overval, een vrouw, bleef ongedeerd.

De verdere vluchtroute van de daders is vooralsnog onduidelijk. Daarom doet de politie een beroep op particulieren én bedrijven op Walcheren, die bewakingsbeelden hebben en waarbij een deel van de openbare weg is opgenomen. Het gaat dan met name om beelden, die in de nacht van de overval, zaterdag op zondag, tussen 2.00 en 4.00 uur zijn vastgelegd.