Midden-Zeeland Nieuwe Dokbrug in Vlissingen draagt gedicht van schrijver Wim Hofman In het gemeentehuis van Vlissingen is donderdagavond het ontwerp voor de nieuwe Dokbrug in het Scheldekwartier gepresenteerd. Op de onderkant van de brug is straks het gedicht Waar zijn onze schepen? van schrijver Wim Hofman te lezen.