Midden-Zeeland Verkiezingsbord beklad: 'Ook voor Mark Rutte is er een kist' Een aanplakbord aan de Stationsstraat in Sint Philipsland is dit weekend beklad met de tekst "Ook voor Mark Rutte is er een kist". Het aanplakbord is bedoeld voor de verkiezingen van de Europese Verkiezingen die gepland staan voor donderdag 23 mei. Wie er achter de vernieling zit, is niet bekend.