Goes heeft het aantal daken waarin waarschijnlijk asbest zit in beeld gebracht. Voor 2025 moeten deze daken zijn vervangen.

Vanaf 1 januari 2025 zijn asbestdaken verboden. "En wij moeten dat verbod gaan handhaven", zegt wethouder Derk Alssema van de gemeente Goes.

Om die taak zo beperkt mogelijk te houden zijn enkele Zeeuwse gemeenten nu al in actie gekomen. Goes heeft samen met de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen de asbestdaken in kaart gebracht.

In Goes zijn ruim 25.000 panden en objecten vanuit de lucht beoordeeld. Daarvan heeft een bureau er 1157 met een oppervlak van in totaal 138.013 vierkante meter als 'asbestverdacht' aangemerkt. Huizen van RWS partner in wonen zijn niet meegerekend. De woningcorporatie regelt het saneren zelf.

'Gaat vooral om schuurtjes'

Ongeveer 72 procent van de particuliere daken heeft een dakoppervlak van minder dan 35 vierkante meter. "Het gaat dus vooral om schuurtjes", concludeert Alssema. Mensen moeten de daken op eigen kosten vervangen. "We willen ze ondersteunen bij het saneren, bijvoorbeeld door collectief in te kopen."

De gemeente verstrekt vooralsnog geen subsidies voor het verwijderen van asbest.

"Maar we willen kijken of het misschien past binnen onze klimaataanpak." Na de zomer komt er een campagne waarin mensen worden gewezen op de deadline van 1 januari 2025 en de mogelijkheden om samen in te kopen.