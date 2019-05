Midden-Zeeland Twee mannen opgepakt na steekincident aan Kolveniershof Goes De politie heeft dinsdagmiddag twee mannen van twintig en 27 opgepakt wegens verdenking van betrokkenheid bij een steekincident dat eerder die dag plaatsvond aan het Kolveniershof in Goes. Hierbij raakte een 21-jarige man uit Goes gewond.