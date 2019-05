De A58 tussen knooppunt De Poel bij Goes en Yerseke is van vrijdagavond tot zondag afgesloten voor verkeer in verband met werkzaamheden rondom de Vlaketunnel.

Van vrijdagavond 20.00 uur tot zondag 9.00 uur is de weg in de richting van Bergen op Zoom dicht.

Het verkeer wordt omgeleid via de N57 en N59. Bestemmingsverkeer kan rijden via de N665, N666 en N289. Van zaterdagavond 20.00 uur tot zondag 12.00 uur is de snelweg bovendien dicht in de richting van Middelburg tussen afrit 33 naar Yerseke en Kapelle, afrit 34. Verkeer kan omrijden via de N289.

Als het druk is, laat Rijkswaterstaat het verkeer vanaf knooppunt Markiezaat via de A4 en N59 rijden. De weg is dicht in verband met werkzaamheden rondom de Vlaketunnel.