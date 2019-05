Midden-Zeeland Belg wil stoned naar huis lopen na eenzijdig ongeval in Borssele Een 34-jarige man die vrijdagavond met zijn auto was gecrasht in het Zeeuwse Borssele, is zaterdagochtend aangehouden in het ruim 33 kilometer zuidelijker gelegen Axel. Hij was te voet en vertelde de agenten dat hij "al lange tijd lopend onderweg was naar zijn woonplaats Wachtebeke in België", aldus de politie.