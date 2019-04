Midden-Zeeland Man vlucht voor politie in Vlissingen na smijten met meubilair in café Een dronken man, van wie de identiteit nog niet bekend is, is in de nacht van zaterdag op zondag in Vlissingen met flink wat verzet aangehouden door de politie. De man heeft een caféverbod gekregen, omdat hij met meubilair had gegooid.