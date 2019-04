Midden-Zeeland Inbreker sluit zichzelf op in garage van woning in de Nieuwe Burg Een 32-jarige man uit Vlissingen heeft zichzelf in de nacht van woensdag op donderdag opgesloten in de garage van een woning in de Nieuwe Burg. Hij is gearresteerd op verdenking van poging tot inbraak, meldt Politie Zeeland donderdag via Twitter.