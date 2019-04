Midden-Zeeland Vier mannen aangehouden na gewelddadige autodiefstal in Rilland De politie heeft in de afgelopen dagen vier mannen aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige autodiefstal die op 15 april plaatsvond in Rilland. Hierbij werd een zestigjarige man bedreigd met een vuurwapen.