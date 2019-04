Midden-Zeeland PVV Zeeland zegt vertrouwen op in Van Dijk en zet hem uit partij Vincent Bosch is met ingang van donderdag de nieuwe fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten. De politicus uit Poortvliet is de opvolger van Goesenaar Peter van Dijk in wie de fracties in de gemeenteraad van Terneuzen en Tholen én de Provinciale Statenfractie het vertrouwen hebben opgezegd.