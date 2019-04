Bluesband The Juke Joints is één van de acts die is toegevoegd aan de line up voor het Bevrijdingsfestival Zeeland in Vlissingen.

De Cultuurwerf heeft het programma voor het festival op zondag 5 mei rond. The Juke Joints staat op het Roosevelt-podium op de Oude Markt.

Daar zijn ook plekjes ingeruimd voor de Amerikaanse band The Reverend Shawn Amos, Vincent Slegers, Boogie Beasts, Gino and The Bulldoze Band, en Sean Preston and The Loaded Pistols.

Op het Sena Performers Stage treden Teske, Fata Boom en rapper Jiri11 op, die bekend is van Anbu. Liberty Peach staat met artiesten en DJ’s bij het Malala Stage. Op het Zeeland Podium staan Smelly Kitchen en deelnemers aan de talentenwedstrijden Kunstbende, Popaanzee Gold en de Zeeuwse Belofte.

Het programma voor het hoofdpodium was al eerder rond. Daar komen Davina Michelle, Kraak en Smaak, Maan en Martijn Fischer als André Hazes.