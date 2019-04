Een nog onbekende wielrenner is zaterdagmiddag doorgereden nadat die op de Westhavendijk in Goes botste met een 66-jarige vrouwelijke fietser. Zij kwam hierbij ten val en is naar het ziekenhuis gebracht.

De ernst van haar verwondingen is onbekend.

Het ongeval vond plaats rond 16.00 uur. Door de botsing kwam niet alleen de vrouw ten val, maar ook een nog onbekende mannelijke fietser. Hij is niet naar het ziekenhuis vervoerd.

De wielrenner fietste na het ongeval dus door, vermoedelijk in de richting van Goes. Van hem is alleen bekend dat hij halflang, blond haar heeft. Of hij net als de vrouw gewond raakte, is onbekend. Ook is vooralsnog onduidelijk waardoor de fietsers met elkaar in botsing kwamen. De politie zoekt getuigen van het incident.