Bij een grote controle op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg is donderdag een persoon aangehouden omdat hij pepperspray in zijn bezit had. Ook werden er veertien bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Mensen van de gemeente, de politie, Belastingdienst, RUD Zeeland, Orionis, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit bezochten zes bedrijven. Zij constateerden meerdere misstanden.

Er waren overtredingen van de milieuwetgeving bij vijf bedrijven en aanleidingen voor nader onderzoek op het gebied van belastingen bij drie bedrijven.

De instanties controleren regelmatig op Arnestein, omdat ze de kans op ondermijnende criminaliteit zoveel mogelijk willen uitsluiten en dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd.

"We willen bereiken dat Arnestein een gezond bedrijventerrein blijft. We willen voorkomen dat het terrein een slechte naam krijgt. Dat willen we niet voor de ondernemers, maar ook niet voor de rest van Middelburg. Daar heeft iedereen last van", zegt burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Middelburg.