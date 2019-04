Woningcorporatie RWS partner in wonen gaat onbebouwde kavels in Goes, Kamperland, Colijnsplaat en Kortgene inzaaien met bloemenzaad.

De woningcorporatie wil hiermee het straatbeeld verfraaien en iets doen aan de biodiversiteit.

"Zo geven we de kavels een nuttige invulling tot er gebouwd wordt", verklaart manager vastgoed William Dircken. "Door de grond in te zaaien met een kleurrijk bloemenmengsel komt er kleur en sfeer, maar ondersteunen we ook de bijen, die het de laatste jaren erg moeilijk hebben."

RWS geeft met het inzaaien invulling aan haar ambities op het vlak van duurzaamheid.