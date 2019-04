Midden-Zeeland Betrokken bestuurder bij aanrijding kind (3) had sporen THC in speeksel De 37-jarige automobilist die maandagmiddag betrokken was bij de aanrijding van een driejarig jongetje op de Duijvendrechtstraat in Vlissingen, had volgens een speekseltest nog sporen van THC in zijn speeksel zitten.