De politie heeft zaterdagnacht een 31-jarige man uit Grijpskerke gearresteerd vanwege het mishandelen van twee vrouwen.

De mishandeling gebeurde in een uitgaansgelegenheid in Goes. Volgens de politie sloeg hij zowel binnen als buiten de uitgaansgelegenheid twee vrouwen.

Een speekseltest wees uit dat de man onder invloed was van drugs. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en wordt zondag verhoord.

Hoe de twee slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Ook is niet bekend wat de aanleiding was van de mishandeling.