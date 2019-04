Midden-Zeeland

Douane vindt 386 kilo cocaïne tussen bananen in de haven van Vlissingen

De Douane heeft dinsdag tijdens een controle in de haven van Vlissingen 385 kilo cocaïne onderschept. De partij was verstopt in een pallet bananen. Dat meldt de Douane dinsdag in een persbericht over de zaak.