De Douane heeft dinsdag tijdens een controle in de haven van Vlissingen 385 kilo cocaïne onderschept. De partij was verstopt in een pallet bananen. Dat meldt de Douane dinsdag in een persbericht over de zaak.

De Douane vond de drugs met hulp van een speurhond. Het schip met de pallets bananen was afkomstig uit Ecuador.

De drugs zijn vernietigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Binnen de Samenwerkingsovereenkomst ZW-Nederland (SOZ) werken Openbaar Ministerie (OM), Politie, Douane en Koninklijke marechaussee samen in de bestrijding van criminaliteit - onder meer in de Zeeuwse havens.

Vorig jaar oktober vond de Douane ook al een partij cocaïne in de haven van Vlissingen. Toen ging het om 700 kilo. Ook toen zaten de drugs verstopt in dozen met bananen. Het is niet bekend of er een verband is tussen de zaken.