Midden-Zeeland Zeven maanden celstraf voor bedreiging van agenten in Rilland De 36-jarige R.H. uit Goes, tegen wie een jaar cel was geëist voor poging tot doodslag op dan wel poging tot zware mishandeling van twee politieagenten, is daar dinsdagmiddag van vrijgesproken in de rechtbank van Middelburg. H. kreeg wel een gevangenisstraf van zeven maanden opgelegd voor bedreiging van die agenten en het bezit van illegaal vuurwerk.