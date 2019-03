Lilian Gonçalves-Ho Kang You geeft dit jaar de H.M. van Randwijklezing. De advocaat en mensenrechtenactivist is op 5 mei te gast in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. De lezing is traditioneel het begin van de viering van Bevrijdingsdag.

Gonçalves-Ho Kang You is geboren in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. In 1971 werd ze juriste bij het kabinet van de minister-president en ontmoette daar haar echtgenoot Kenneth Gonçalves. Hij was één van de vijftien Surinamers die door het regime van Desi Bouterse op 8 december 1982 werden geëxecuteerd.

Gonçalves vertrok daarna naar Nederland. Hier was ze onder meer voorzitter van Amnesty International Nederland. In 2006 trad ze toe tot het internationale bestuur van deze organisatie. Ze is staatsraad bij de Raad van State en voorzitter van het Prins Claus Fonds.

De lezing is vernoemd naar de schrijver, journalist en verzetsheld H.M. van Randwijk. Vrijheid en verdraagzaamheid staan centraal.