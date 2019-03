Bij stembureaus in Oost-Souburg, Ritthem en Vlissingen (gemeente Vlissingen) zijn woensdag tientallen foutieve stembiljetten gevonden bedoeld voor een andere provincie. Het is niet bekend of de stembiljetten in de stembus terecht zijn gekomen, zegt een woordvoerder van de Kiesraad desgevraagd tegen NU.nl.

De gemeente Vlissingen meldt dat zij contact hebben opgenomen met alle stembureaus in de gemeente om hen te vragen alert te zijn. Andere stemlokalen in de provincie hebben tot op heden nog geen verkeerde stembiljetten gevonden.

De verkeerde biljetten in Oost-Souberg werden rond 11.00 uur aangetroffen in Wijkgebouw De Zwaan tussen een voorraad stembiljetten van de gemeente. Volgens Omroep Zeeland kwam de fout aan het licht toen een vrouw die wilde stemmen zich hardop afvroeg welke partij 'Jezus Leeft' is. Volgens de gemeente gaat het om een "tiental verkeerd stembiljetten".

In het stembureau Protestantse Kerk in Ritthem werden zo'n 49 verkeerde stembiljetten aangetroffen in een nog niet gebruikte doos.

21 foutieve biljetten bij Bioscoop Cinecity

Bij stembureau Bioscoop Cinecity werden 21 foutieve biljetten aangetroffen, die vervolgens apart zijn gehouden.

Vlissingen overlegt momenteel met de Kiesraad over de verkeerde biljetten. Mochten de foute biljetten in de stembus terecht zijn gekomen, worden ze ongeldig verklaard, aldus de woordvoerder van de Kiesraad tegen NU.nl.