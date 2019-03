De stemmen worden in Zeeland geteld voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019.

In Vlissingen stemde woensdag 50,5 procent van de inwoners voor de provincie en 45,2 procent voor het waterschap. Vier jaar geleden stemde zo'n 43 procent van de inwoners voor de provincie. In Goes ging 57,9 procent van de inwoners naar de stembussen.

In de andere gemeenten zijn nog niet alle opkomstpercentages binnen. In de meeste Zeeuwse gemeenten had rond 15.00 uur iets minder dan een derde van de kiezers zijn stem uitgebracht.

In de gemeente Veere was het opkomstpercentage met 36 procent voor Provinciale Staten het hoogste van alle gemeenten in Midden-Zeeland. Voor de waterschapsverkiezingen ging iets meer dan 34 procent daar naar de stembus.

In 76 Nederlandse gemeenten, waaronder Kapelle, wordt een experiment gedaan met "centraal tellen". Bij centraal tellen wordt op de verkiezingsavond alleen geteld hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Dan ligt er een voorlopige uitslag. Op donderdag telt een nieuwe, frisse ploeg in hoeveel voorkeursstemmen er zijn uitgebracht. Dat moet fouten helpen voorkomen.

Verkeerde stembiljetten aangetroffen in drie gemeenten Vlissingen

Bij stembureaus in Oost-Souburg, Ritthem en Vlissingen (gemeente Vlissingen) zijn woensdag enkele tientallen verkeerde stembiljetten gevonden bedoeld voor een andere provincie. Het is niet bekend of de stembiljetten in de stembus terecht zijn gekomen, zegt een woordvoerder van de Kiesraad desgevraagd tegen NU.nl.

Mochten de foute biljetten in de stembus terecht zijn gekomen, dan worden ze ongeldig verklaard, aldus de woordvoerder van de Kiesraad.