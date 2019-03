Midden-Zeeland Twee aardappelloodsen volledig afgebrand in Heinkenszand Er is donderdagavond een grote brand uitgebroken in twee aardappelloodsen aan de Boerendijk in Heinkenszand. Door de rookontwikkeling is rond 20.20 uur een NL-alertbericht uitgezonden naar mensen in de nabije omgeving, meldt de Veiligheidsregio Zeeland via Twitter.