Er is donderdagavond een grote brand uitgebroken in twee aardappelloodsen aan de Boerendijk in Heinkenszand. Door de rookontwikkeling is rond 20.20 uur een NL-alertbericht uitgezonden naar mensen in de nabije omgeving, meldt de Veiligheidsregio Zeeland via Twitter.

Er zijn geen mensen of dieren betrokken bij de brand. Rond 22.30 uur is, vanwege de afnemende rook,een Stopbericht via NL-Alert verzonden.

Drie blusvoertuigen, een watertankwagen en een extra watertransportsysteem zijn ter plaatse om de brand te blussen. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar het naastgelegen woonhuis.

De twee loodsen moeten als verloren worden beschouwd, aldus de veiligheidsregio. Omdat er in de loods gasflessen staan, vinden er af en toe kleine explosies plaats. De brandweer werkt op veilige afstand.

De Veiligheidsregio Zeeland waarschuwt omwonenden om uit de rook te blijven, naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie aan te zetten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de rook niet schadelijk is. Wel kunnen er in de omgeving verbrandingsresten en roetdeeltjes liggen. "Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen, maar blootstelling is relatief gering", aldus de veiligheidsregio. Mensen wordt aangeraden de zichtbare stukken te verwijderen met handschoenen aan.



De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.