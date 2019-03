De gemeente Goes heeft de commissievergaderingen, hamerraad en andere raadsactiviteiten donderdagavond geschrapt in verband met het onverwachte overlijden van oud-wethouder Henk Hoogerland, die 33 jaar in de gemeenteraad heeft gezeten.

"We willen de tijd nemen om tijdens een besloten samenkomst dit verlies een plek te geven", zegt het college van burgemeester en wethouders.

"Met het overlijden van Henk verliest Goes een schat aan kennis over de Goese politieke en samenleving. Een groot gemis voor Goes. We denken aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. We zullen zijn betrokkenheid, scherpe blik en no nonsens mentaliteit missen."

Hoogerland overleed woensdag op 75-jarige leeftijd. Hij was jarenlang actief voor de PvdA. Tussen 1990 en 1992 was hij fractievoorzitter, daarna twee jaar wethouder en van 1994 tot 2013 opnieuw fractievoorzitter. Na onenigheid in de PvdA richtte hij in 2013 de Partij voor Goes op, de eerste lokale partij in de gemeente.

Hij werd in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, niet alleen voor zijn werk als raadslid, maar ook voor zijn talloze maatschappelijke functies.