Tegen de 36-jarige R. H. uit Goes is dinsdag bij verstek twaalf maanden cel geëist omdat hij volgens justitie in december 2014 op twee agenten zou zijn ingereden. Ook het bezit van illegaal vuurwerk wordt hem aangerekend.

De politie had H. tot stoppen gemaand tijdens een controle op illegaal vuurwerk op de A58. Hij ging ervandoor waarbij hij tegen het verkeer inreed. De politie achterhaalde hem in de buurt van Rilland. Daar zou hij op de agenten zijn ingereden om er opnieuw vandoor te gaan. Niemand raakte hierbij gewond.

Zijn auto werd later in Antwerpen aangetroffen, zonder chauffeur maar beladen met dozen vol illegaal vuurwerk. H. werd later aangehouden. Hij ontkende in eerste instantie, maar gaf uiteindelijk toe de bestuurder van de auto te zijn geweest. Hij kwam vrij om bij de begrafenis van zijn oma te kunnen zijn en verblijft inmiddels in Brazilië.

Het OM wilde hem eerst vervolgen voor poging tot doodslag. Dat werd een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel omdat de snelheid waarschijnlijk te laag was om tot dodelijk letsel te leiden.