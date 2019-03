De politie is een onderzoek gestart naar een mogelijke steekpartij zondagochtend in Vlissingen, waarbij een 26-jarige man uit Middelburg gewond is geraakt.

De politie ontving die ochtend een melding over een gewonde man na een vermoedelijke steekpartij in de stad maar tast nog volledig in het duister over hoe en waar het incident zou hebben plaatsgevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder zondag tegen NU.nl.

De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Of zijn situatie levensbedreigend is, is niet bekend.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.