Midden-Zeeland Opvarende gezonken binnenvaartschip Vlissingen nog steeds vermist Eén van de twee opvarenden van een binnenvaartschip dat zaterdagmiddag bij Vlissingen is gezonken, is nog steeds zoek. Een duiker is zaterdagavond laat afgedaald in het gezonken schip. De duikers willen kijken of de man misschien nog aan boord is.