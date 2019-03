Eén van de twee opvarenden van een binnenvaartschip dat zaterdagmiddag bij Vlissingen is gezonken, is rond 19.00 uur nog steeds zoek. De politie en de Kustwacht hebben gezocht tot het donker werd, met onder meer een helikopter en reddingsboten.

Volgens de veiligheidsregio waren er twee mensen aan boord. Eentje is door een te hulp schietende boot uit het water gehaald. De man is naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

Het binnenvaartschip vervoerde zand en veevoer van Hansweert naar Vlissingen. Het had water gemaakt in de monding van de Sloehaven en is daarna gezonken. Het schip ligt niet in de vaargeul.

Het bergingswerk wordt bemoeilijkt door de sterke stroming. Rond 22.00 uur is het laag water en dan wordt bepaald of het veilig genoeg is om in het schip naar de vermiste persoon te zoeken.

De veiligheidsregio laat weten dat veel spullen vanaf het schip aanspoelen aan wal, ook persoonlijke spullen. Het verzoek is om die naar het politiebureau te brengen.

Waarom het schip water maakte, is nog onbekend.