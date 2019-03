De organisatoren van de Green Destination Top 100 hebben de gemeente Veere benoemd tot één van de beste duurzame natuurbestemmingen ter wereld.

Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en Westvoorne vielen samen met Veere in de prijzen als beste natuurgebied. Ze lieten Lake Tahoe in Amerika en Sani Isla in Ecuador achter zich.

Het was de vierde keer dat de prijzen voor duurzaam toerisme worden uitgereikt. De organisatoren kijken naar mooie bestemmingen, die daarnaast veel aandacht hebben voor duurzaamheid.

De Nederlandse gemeenten kregen hun prijs tijdens de grootste recreatiebeurs ter wereld in Berlijn. "Veere is met de lange stranden en leuke kustplaatsen een gevarieerd gebied. Aan de kust toeristisch, avontuurlijk en wat frivoler, in het binnenland wat authentieker en rustiger', zei de jury over de Walcherse gemeente.

Wereldwijd

Vorig jaar werden de vier gemeenten in de zuidwestelijke Delta samen benoemd tot beste duurzame kustbestemming wereldwijd. Nu zijn ze samen het beste en mooiste natuurgebied. "We zetten de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud en -ontwikkeling samen met de natuurbeheerders door", reageerden de colleges van burgemeesters en wethouders.