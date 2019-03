Bij verkeerscontroles in Kruiningen en Yerseke heeft de politie dinsdagmiddag 36 bestuurders betrapt op een overtreding.

Dinsdagmorgen voerde de politie een radarcontrole uit op de Oude Rijksweg in Kruiningen. Daarbij zijn 339 voertuigen gecontroleerd.

Van zeven bestuurders legde de politie een overtreding vast. De hoogst gemeten snelheid op de Oude Rijksweg was 104 kilometer per uur, de maximumsnelheid was 80 kilometer per uur.

In Yerseke hield de politie dinsdagmiddag een snelheidscontrole op de Kanaalweg, met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Hier zijn 272 voertuigen gecontroleerd. 29 bestuurders waren in overtreding. De hoogst gemeten snelheid was hier 108 kilometer per uur.