Een 26-jarige bestuurder uit Ovezande is zondagochtend gevlucht nadat hij vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs met zijn auto in de sloot was beland nabij de A58 bij Goes.

Rond 2.45 uur kregen de hulpdiensten een melding dat er een auto in de sloot zou liggen. De brandweer en agenten onderzochten vervolgens in en rondom de auto maar troffen geen persoon aan.

De politie stelde direct een onderzoek in naar de identiteit van de een of meerdere inzittenden. Later die nacht troffen agenten de 26-jarige man uit Ovezande aan in een woning in Heinkenszand. Een blaastest wees uit dat hij ten tijde van het rijden vermoedelijk te veel alcohol had gedronken.

Het speeksel van de man werd tevens getest. Daaruit bleek dat de man ook THC en amfetamine had gebruikt.

Bloed wordt naar NFI gestuurd

De Ovezander is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Een GGD-arts heeft een bloedproef afgenomen, die voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut is gestuurd. De uitslagen zijn over ongeveer twee weken bekend.

Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd. Hij wordt later nog verhoord voor het verlaten van de plaats van het ongeval. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Een bergingsbedrijf heeft het zwaar beschadigde voertuig weggetakeld.