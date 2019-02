De gemeente Borsele en de Veiligheidsregio Zeeland vinden de Guldenroedestraat in Heinkenszand nog steeds de beste plek voor een nieuwe brandweerpost.

Dat zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis. Het college van burgemeester en wethouders heeft de locatie deze week officieel aangewezen.

Omwonenden reageerden een paar weken geleden niet blij toen de gemeente zei dat de Guldenroedestraat als beste plek naar voren kwam uit een onderzoek naar dertien mogelijke plekken.

De bewoners kwamen met alternatieven, bijvoorbeeld op het bedrijventerrein Noordzak. "We hebben bijvoorbeeld gesproken met bouwbedrijf Rijk. Hij wilde meedenken en -werken, maar uiteindelijk bleek dit geen haalbare kaart", aldus Dijksterhuis. Zo'n bedrijfsverplaatsing zou de nieuwe brandweerpost namelijk 'al snel een miljoen euro' duurder maken.

De Guldenroedestraat is volgens Dijksterhuis bovendien op andere punten beter dan andere plekken. De locatie is zowel voor vrijwilligers in Heinkenszand en 's-Heer Arendskerke goed te bereiken en zowel Heinkenszand, Nisse, 's-Heer Arendskerke en de A58 zijn snel te bereiken in het geval van nood.

'Alle locaties bekeken en afgepeld'

"We hebben alle locaties bekeken en afgepeld. Dit komt eruit naar voren. Bovendien zijn de vrijwilligers enthousiast. Ik snap echter dat omwonenden moeite hebben met deze beslissing. Ze hebben namelijk gedacht dat er twee woningen zouden komen. Ik wil echter ook de beste plek voor de brandweer hebben. Dat is het grotere belang. Ik wil bijvoorbeeld geen concessies doen aan aanrijtijden."

Dijksterhuis zegt dat mensen alle recht hebben op eventuele procedures, maar hoopt dat omwonenden mee willen denken over de inrichting van het terrein. "We willen er alles aan doen om het gebouw zo goed mogelijk in te passen. Het is ook een grotere kavel dan nodig, zodat we het fatsoenlijk kunnen inrichten. Bovendien hebben alle brandweervrijwilligers gezegd een goede buur te willen zijn."

De gemeente wil in gesprek met de buurt over de post en de inrichting. Uiteindelijk hoopt ze in mei een kredietaanvraag voor de bouw te kunnen doen. De brandweerpost aan de Guldenroedestraat komt in de plaats van de post aan Stenevate. Op deze locatie komt een Lidl-vestiging.