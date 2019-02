Midden-Zeeland In beeld Koningin Máxima bij ondertekenen convenant muziekonderwijs Koning Máxima was woensdag bij de ondertekening van het samenwerkingsconvenant muziekonderwijs in provincie Zeeland. Koning Máxima is erevoorzitter van landelijk initiatief 'Méér Muziek in de Klas'. Het doel van de organisatie is structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in 2020.